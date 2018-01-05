АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Премьера безрамочного смартфона Meizu M6s состоится 17 января
Сегодня в Сети озвучили дату официальной премьеры нового безрамочного смартфона Meizu M6s, который смогут увидеть уже 17 января. Примечательной особенностью устройства является экран с соотношением сторон 18 на 9.

Вместе с тем, руководство китайской компании Meizu пригласили ограниченное количество представителей СМИ, которым посчастливится первыми получить точные технические параметры и преимущества нового гаджета. В сети также активно обсуждается вопрос о том, что смартфон выпустят под именем mBlu или Blue Charm, однако вероятность изменения спроса из-за иного бренда маловероятна. Однако некоторые аналитики все же предполагают, что изменение имени производителя может негативно отразиться на популярности устройства.

Премьера безрамочного смартфона Meizu M6s состоится 17 января


Кроме того, размер дисплея смартфона Meizu M6s составил 5,7 дюймов, тогда как процессор здесь состоит из 8 ядер. Для более производительной работы разработчики также уместили аккумулятор емкостью 2930 мАч. В зависимости от выбранной комплектации, клиенты также смогут приобрести модель с 3 и 4 гигабайтами оперативной памяти. Самая скромная модификация китайского смартфона Meizu M6s составит 261 доллар, что также можно позитивным образом отразиться на уровне спроса на данную модель.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 13:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости