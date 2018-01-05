Премьера безрамочного смартфона Meizu M6s состоится 17 января

Вместе с тем, руководство китайской компании Meizu пригласили ограниченное количество представителей СМИ, которым посчастливится первыми получить точные технические параметры и преимущества нового гаджета. В сети также активно обсуждается вопрос о том, что смартфон выпустят под именем mBlu или Blue Charm, однако вероятность изменения спроса из-за иного бренда маловероятна. Однако некоторые аналитики все же предполагают, что изменение имени производителя может негативно отразиться на популярности устройства.Кроме того, размер дисплея смартфона Meizu M6s составил 5,7 дюймов, тогда как процессор здесь состоит из 8 ядер. Для более производительной работы разработчики также уместили аккумулятор емкостью 2930 мАч. В зависимости от выбранной комплектации, клиенты также смогут приобрести модель с 3 и 4 гигабайтами оперативной памяти. Самая скромная модификация китайского смартфона Meizu M6s составит 261 доллар, что также можно позитивным образом отразиться на уровне спроса на данную модель.