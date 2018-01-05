Ясновидящая Елена Ясевич предрекает скорый развод Андрея Чуева и Виктории Морозовой

Чуев, будучи на скандальном проекте, состоял в отношениях с Мариной Африкантовой, одной из самых популярных участниц современности. Молодые люди планировали вдвоём покинуть стены "Дом-2" и продолжить любить друг друга, но в последний момент девушка отказалась. В итоге расстроенный Андрей отправился за периметр один, а вскоре нашёл себе новую возлюбленную в лице молодой Виктории, на которой поженился.Ясевич, обратившись к своих экстрасенсорным способностям, поведала, что в этой семейной паре отношения развиваются не самым лучшим образом, и в ближайшем будущем улучшений не предвидится. Чуев любит поскандалить, покричать, что серьёзно отравляет атмосферу в доме. Изменится мужчина только через 15 лет, но Виктория, у которой лучшие годы ещё впереди, не станет терпеть столько времени.