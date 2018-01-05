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Ясновидящая Елена Ясевич предрекает скорый развод Андрея Чуева и Виктории Морозовой
Ясновидящая Елена Ясевич, ставшая победительницей 12 сезона "Битвы экстрасенсов", рассказала, что брак звезды телешоу "Дом-2" Андрея Чуева и 19-летней Виктории будет недолгим.

Чуев, будучи на скандальном проекте, состоял в отношениях с Мариной Африкантовой, одной из самых популярных участниц современности. Молодые люди планировали вдвоём покинуть стены "Дом-2" и продолжить любить друг друга, но в последний момент девушка отказалась. В итоге расстроенный Андрей отправился за периметр один, а вскоре нашёл себе новую возлюбленную в лице молодой Виктории, на которой поженился.

Ясновидящая Елена Ясевич предрекает скорый развод Андрея Чуева и Виктории Морозовой

Ясевич, обратившись к своих экстрасенсорным способностям, поведала, что в этой семейной паре отношения развиваются не самым лучшим образом, и в ближайшем будущем улучшений не предвидится. Чуев любит поскандалить, покричать, что серьёзно отравляет атмосферу в доме. Изменится мужчина только через 15 лет, но Виктория, у которой лучшие годы ещё впереди, не станет терпеть столько времени.

Ясновидящая Елена Ясевич предрекает скорый развод Андрея Чуева и Виктории Морозовой
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:21
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