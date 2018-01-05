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Ученые: На экзопланетах TRAPPIST-1 может быть атмосфера
В прошлом году ученые обнаружили эту систему и были разочарованы отсутствием условий для жизни на экзопланетах. Однако новые исследования показали, что на TRAPPIST-1 может быть атмосфера.

Сначала открытие вызвало настоящий ажиотаж среди научного мира, вот только потом удалось выяснить, что повышенная активность материнской звезды превратила объекты в раскаленную пустыню без малейших следов обитания живых существ.

Ученые: На экзопланетах TRAPPIST-1 может быть атмосфера


Сейчас данная теория была пересмотрена, и эксперты отметили, что небесные тела могут быть колонизированы людьми в будущем, несмотря на отсутствие оболочки газов. Внешние планеты системы могут быть пригодными для проживания иных организмов, так что ученые снова заинтересовались данной темой, и будут продолжать исследования.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15
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