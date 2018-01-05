Ученые: На экзопланетах TRAPPIST-1 может быть атмосфера

Сначала открытие вызвало настоящий ажиотаж среди научного мира, вот только потом удалось выяснить, что повышенная активность материнской звезды превратила объекты в раскаленную пустыню без малейших следов обитания живых существ.Сейчас данная теория была пересмотрена, и эксперты отметили, что небесные тела могут быть колонизированы людьми в будущем, несмотря на отсутствие оболочки газов. Внешние планеты системы могут быть пригодными для проживания иных организмов, так что ученые снова заинтересовались данной темой, и будут продолжать исследования.