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КНР испытали новый вид военного беспилотника
Китаем проведен ряд новых военных испытаний. На этот раз проверку всех возможностей проводили собственной разработке беспилотника - Wing-Loong II.

Ускоренное развитие военной и исследовательской техники КНР, отмечается в последние несколько лет. Страной успешно осваивается и Земля, и космос. Последние испытания коснулись военного беспилотного летательного средства Wing-Loong II. Это представитель ударного самолета, способного проводить набор из точных роботизированных выстрелов в цель. Результат испытательного вылета вполне успешен. Сообщения китайских авиаторов подтверждают удачный полет и уничтожение всего набора поставленных целей.
КНР испытали новый вид военного беспилотника


Для нового беспилотника КНР аналогом послужил американский MQ-9 Reaper. Наблюдаются как внешне сходства, так и технические характеристики. Оба аппарата одинаковы по длине. У американцев немного больше ударная мощь и уровень высоты полета. Китайцам удалось превзойти длительность времени одного маршрута вылета. Возможности Wing-Loong II позволяют находиться в воздушном пространстве до 20 часов, а для MQ-9 Reaper этот показатель равен 16 часам.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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