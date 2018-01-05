КНР испытали новый вид военного беспилотника

Ускоренное развитие военной и исследовательской техники КНР, отмечается в последние несколько лет. Страной успешно осваивается и Земля, и космос. Последние испытания коснулись военного беспилотного летательного средства Wing-Loong II. Это представитель ударного самолета, способного проводить набор из точных роботизированных выстрелов в цель. Результат испытательного вылета вполне успешен. Сообщения китайских авиаторов подтверждают удачный полет и уничтожение всего набора поставленных целей.Для нового беспилотника КНР аналогом послужил американский MQ-9 Reaper. Наблюдаются как внешне сходства, так и технические характеристики. Оба аппарата одинаковы по длине. У американцев немного больше ударная мощь и уровень высоты полета. Китайцам удалось превзойти длительность времени одного маршрута вылета. Возможности Wing-Loong II позволяют находиться в воздушном пространстве до 20 часов, а для MQ-9 Reaper этот показатель равен 16 часам.