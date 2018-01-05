Оркестр Снежной королевы: Норвежский музыкант Терье Исунгсет поражает зрителей игрой на ледяных инструментах

Слушатели, как завороженные сидят в зале, пока исполняются серьезные композиции, а сам автор шедевра не старается завоевать популярность благодаря своей необычной идее, потому что он хочет показать возможности природного материала, издающего уникальные звуки. Будущий гений вырос в семье музыкантов и решил пойти по стопам родителей. Он не только искал новые подходы к творчеству, но и создавал свои инструменты, отдавая предпочтение дереву. В 2000 году маэстро осенила идея попробовать использовать для таких целей чистые ледяные глыбы, из которых скрипки и ударные установки вырезаются с помощью лазера. Если они внезапно ломаются во время выступления, можно всегда найти замену, а также обновить снежные декорации в виде огромных скульптур.Концерты собирают полные залы на фестивале, проходящем в Гейло. Сам Терье охотно рассказывает журналистам, как можно ощутить живое дыхание необычного материала, который постоянно меняется под рукой человека. Никто не может предсказать, на что способно это чудо природы, так что за 17 лет плодотворной работы музыканту не удалось до конца постичь тайну звука, сделав его предсказуемым. Каждый выход на сцену становится для него загадкой и волнующим открытием новых возможностей воды, находящейся в таком состоянии. Она действительно способна хранить информацию и предавать ее людям в процессе таяния.Раньше известный горнолыжный курорт, где родился герой нашей истории, был обычной деревней, затерявшейся среди снежных вершин. Там мальчик впервые увидел свет, после чего охотно учился игре на аккордеоне у своего отца, а дальше вместе с ним играл на вечеринках и других торжествах. Затем он начал осваивать иные виды инструментов, после чего решил создать столь необычный аналог. Впервые мысль о ледяном оркестре пришла в голову Исунгсету во время посещения аналогичного отеля, когда он решил посетить экзотическое заведение и провести в нем выходные дни. Туристы поражались причудливым интерьерам и декору, а норвежец ушел отсюда с мечтой, воплотившейся в реальность.Композитор записал своей альбом и отметил, что иногда использует композиции, записанные для деревянных инструментов, но никогда не играет шедевры других авторов. Такое решение не вызвано желанием выделить себя из числа коллег. Просто ледяные мелодии должны отличаться гибкостью, а также нельзя заранее предугадать звучание отдельного фрагмента. Ему важно учесть всю полноту тональной окраски, так что приходится лично заниматься созданием шедевров, чтобы необычный оркестр смог показать свои возможности и удивить меломанов.