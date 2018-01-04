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Сергей Захарьяш мечтает отпраздновать Новый год в Таиланде
Участник "Дома-2" Сергей Захарьяш порассуждал в Новый год о том, где лучше всего его справлять, и признался, что всегда мечтал отпраздновать 31 декабря в Таиланде.

При этом молодой человек отметил, что у него на примете даже точное место в Таиланде, где бы ему хотелось отпраздновать. Как оказалось, Сергей присмотрел маленький остров.

Сергей Захарьяш мечтает отпраздновать Новый год в Таиланде

"Махнуть бы в Тайланд. У меня есть мечта - отметить Новый год на острове Панган", - написал в блоге участник телестройки.

Телезвезда считается с известной народной мудростью, которая гласит, что как встретишь новый год, так и проведёшь его. Именно поэтому ему так хочется отправиться в Таиланд - Сергей желает получить новые яркие эмоции в начале года.

В Таиланде, как рассказали Захарьяшу, в Новый год появляются люди из разных стран. При этом интересы лиц весьма разнообразны, а это, не сомневается он, всегда интересно.

Помимо всего прочего, Сергей знает, что нет ничего лучше музыкального фестиваля, который устраивают в Таиланде в новогоднюю ночь.

Не забыл Сергей и посоветовать своим подписчикам хоть однажды побывать там, куда сам всегда мечтал отправиться, так как уверен, что любому человеку новые впечатления пойдут на пользу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:05
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