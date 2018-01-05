АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Дмитрий Маликов поздравил поклонников трогательной рождественской мелодией в Instagram
Поклонники певца были в восторге после трогательного поздравления, замеченного ими в Instagram. Дмитрий Маликов решил показать ролик, в котором исполнил рождественскую мелодию.

Исполнитель пожелал всем поклонникам нежности и тепла в эти праздничные дни, так что надеется, что композиция принесет уют в их дома. Они сразу похвалили чудесную игру Дмитрия Маликова на фортепиано и назвали музыку изумительной, которая надолго остается в памяти у слушателей.

Дмитрий Маликов поздравил поклонников трогательной рождественской мелодией в Instagram


Пользователи сетей поблагодарили композитора за доставленное удовольствие, написав много теплых позитивных слов в его адрес. Они мечтают, чтобы их кумир прекрасно провел праздники, имел крепкое здоровье и всегда радовал зрителей своим творчеством.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Умные костюмы Samsung помогут спортсменам
Ксения Бородина всё больше уходит в тень Ольги
Представлены первые фото нового Mercedes-Benz
Александра Шева назвала Майю Донцову "настоящей
В Apple признали уязвимость процессоров iPhone и
Наташа Королева опубликовала в Instagram смелые
Просмотреть все новости