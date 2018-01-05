Дмитрий Маликов поздравил поклонников трогательной рождественской мелодией в Instagram

Исполнитель пожелал всем поклонникам нежности и тепла в эти праздничные дни, так что надеется, что композиция принесет уют в их дома. Они сразу похвалили чудесную игру Дмитрия Маликова на фортепиано и назвали музыку изумительной, которая надолго остается в памяти у слушателей.Пользователи сетей поблагодарили композитора за доставленное удовольствие, написав много теплых позитивных слов в его адрес. Они мечтают, чтобы их кумир прекрасно провел праздники, имел крепкое здоровье и всегда радовал зрителей своим творчеством.