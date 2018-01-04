Составлен рейтинг самых дешевых новых авто на российском рынке

Модель расценивается в 399 900 рублей. В данном случае предлагаются системы торможения ABS плюс BAS плюс EBD. Также имеются подушка безопасности водителя, двенадцативольтовая розетка, дневные ходовые огни. На втором месте оказался седан версии Lada Priora за 414 900 рублей. Третье место досталось лифтбеку Lada Granta за 424 900 рублей. В пятёрку ТОП также попал хэтчбек Ravon R2 с автоматической КП за 439 000 рублей и седан версии Datsun on-DO за 444 000 рублей.На шестом месте значиться седан Ravon Nexia за 449 000 рублей. Седьмая позиция досталась хэтчбеку Lada Kalina за 450 600 рублей. В списке также значатся Brilliance H230 за 459 900 рублей, универсал Lada Kalina за 465 200 рублей, седан Renault Logan за 479 000 рублей.