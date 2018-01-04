Польша приняла за последние годы 1,5 млн украинских беженцев

В Польше назвали количество украинских беженцев, принятых за последние годы. Согласно документам, переселенцами стали 1,5 млн человек, большинство из которых ранее проживали на территории Донбасса. Власти стран-участниц ЕС делают много для того, чтобы принять мигрантов и помочь им начать новую жизнь.Власти Украины бурно отреагировали на высказывания премьер-министра. Согласно словам руководителя посольства страны в Польше, чиновник не знает точных данных. В Киеве также подтвердили, что массовой миграции украинцев заграницу не наблюдается. Наоборот, по данным властей, количество мигрантов в Польшу в 2017 году существенно сократилось по сравнению с предыдущими годами. За 10 месяцев 2017 года статус беженцев был присвоен лишь 56 украинцам.