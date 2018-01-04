Volkswagen заверил о соблюдении санкционного режима в Крыму

Незадолго перед этим заявлением глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в ультимативной форме пообещал применить меры юридического характера к тем немецким компаниям, которые закрывают глаза на своих ритейлеров, что делают попытки обойти наложенные на Крым санкции. В частности он назвал компании Volkswagen и Adidas.Осенью прошлого года Volkswagen уже запретил своим автодилерам реализовывать в Крыму пассажирские транспортные средства вместимостью больше десяти человек, грузовики и автомобили инженерно-технического назначения.Несколько ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляло, что несколько автомобильных брендов нарушают резолюции, работая в Крыму в обход международных санкций.