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Volkswagen заверил о соблюдении санкционного режима в Крыму
Автоконцерн Volkswagen не нарушает введенного режима санкций относительно торговли с Крымом. Об этом заявил представитель концерна.

Volkswagen заверил о соблюдении санкционного режима в Крыму


Незадолго перед этим заявлением глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в ультимативной форме пообещал применить меры юридического характера к тем немецким компаниям, которые закрывают глаза на своих ритейлеров, что делают попытки обойти наложенные на Крым санкции. В частности он назвал компании Volkswagen и Adidas.

Осенью прошлого года Volkswagen уже запретил своим автодилерам реализовывать в Крыму пассажирские транспортные средства вместимостью больше десяти человек, грузовики и автомобили инженерно-технического назначения.

Несколько ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляло, что несколько автомобильных брендов нарушают резолюции, работая в Крыму в обход международных санкций.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 22:50
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