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Ольга Бузова пожаловалась на серьёзные проблемы со здоровьем
Прославленная российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала новый пост в Instagram, в котором пожаловалась на серьёзные проблемы со здоровьем.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" подчеркнула, что жаловаться - это не её "конёк", но в этот раз организм действительно ослаб и нуждается в лечении.

Ольга Бузова пожаловалась на серьёзные проблемы со здоровьем

"Иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда", - написала Ольга в микроблоге.

Сейчас 31-летняя знаменитость делает всё, чтобы справиться с тревожными симптомами, но состояние пока оставляет желать лучшего. На помощь ей идут её родные и друзья, которые запаслись необходимыми лекарствами.

Бузова выразила большую благодарность тем людям, которых оказалось единицы, которые бросили все дела, чтобы примчаться на помощь к заболевшей телезвезде. Она это ценит и очень рада, что такие люди у неё есть.

В конце своего сообщения Ольга пожелала своих поклонникам хорошего здоровья, потому как без этого счастливую жизнь построить невозможно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
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