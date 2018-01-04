Ольга Бузова пожаловалась на серьёзные проблемы со здоровьем

"Иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда", - написала Ольга в микроблоге.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" подчеркнула, что жаловаться - это не её "конёк", но в этот раз организм действительно ослаб и нуждается в лечении.Сейчас 31-летняя знаменитость делает всё, чтобы справиться с тревожными симптомами, но состояние пока оставляет желать лучшего. На помощь ей идут её родные и друзья, которые запаслись необходимыми лекарствами.Бузова выразила большую благодарность тем людям, которых оказалось единицы, которые бросили все дела, чтобы примчаться на помощь к заболевшей телезвезде. Она это ценит и очень рада, что такие люди у неё есть.В конце своего сообщения Ольга пожелала своих поклонникам хорошего здоровья, потому как без этого счастливую жизнь построить невозможно.