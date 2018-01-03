Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Празднование нового года прошло, но впереди еще и Рождество, и Старый новый год... Медик и телеведущая Елена Малышева дает простые советы на период праздников.Последствия затянувшегося застолья первыми чувствуют желудок и печень – как от алкоголя, так и от переедания.Елена Малышева подчеркивает, что в первую очередь нужно выводить из организма самый вредный микроэлемент – этанол. Он концентрируется в крови, и от того, что кровь переносит его по всему телу, страдают в итоге все органы и ткани организма.В выведении из организма этанола поможет увеличенное потребление очищенной воды. Можно принять таблетку аспирина. Это уберет и возможное головокружение, возникшее после возлияний и чрезмерного приема пищи. Такое народное средство, как рассол, сыграет тоже позитивную роль в борьбе с этанолом и сопутствующими симптомами при похмелье. При отсутствии рассола можно в воде разбавить щепотку соли.Однако, в случае когда такие методы не приводят к ожидаемому облегчению, следует обратиться к медикам. А лучше всего – не переедать и не перепивать.