Falcon 9 SpaceX выведет на орбиту Земли секретный спутник США Zuma
Согласно информации, предоставленной изданием Daily Mail, компания Илона Маска SpaceX приняла заказ от Пентагона – вывод на орбиту секретный спутник Zuma, который разрабатывался лично под пристальным контролем Минобороны США.
О спутнике Zuma известно лишь то, что его выведет на низкую орбиту Земли тяжелая ракета-носитель Falcon 9, являющаяся последней разработкой SpaceX. В случае удачного запуска Zuma компания SpaceX может получить госзаказ на запуск последующих космических проектов США.
Некоторые эксперты строят гипотезы о том, что Zuma будет запущен из-за конфликта с КНДР, однако точной информации относительно его реального предназначения пока нет.
О спутнике Zuma известно лишь то, что его выведет на низкую орбиту Земли тяжелая ракета-носитель Falcon 9, являющаяся последней разработкой SpaceX. В случае удачного запуска Zuma компания SpaceX может получить госзаказ на запуск последующих космических проектов США.
Некоторые эксперты строят гипотезы о том, что Zuma будет запущен из-за конфликта с КНДР, однако точной информации относительно его реального предназначения пока нет.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 19:45