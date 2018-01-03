Falcon 9 SpaceX выведет на орбиту Земли секретный спутник США Zuma

О спутнике Zuma известно лишь то, что его выведет на низкую орбиту Земли тяжелая ракета-носитель Falcon 9, являющаяся последней разработкой SpaceX. В случае удачного запуска Zuma компания SpaceX может получить госзаказ на запуск последующих космических проектов США.Некоторые эксперты строят гипотезы о том, что Zuma будет запущен из-за конфликта с КНДР, однако точной информации относительно его реального предназначения пока нет.