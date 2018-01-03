Продажи легковых авто в мире впервые превысили 90 млн в 2017 году

Информация передана специализированными СМИ, которые ссылаются на портал, именуемый как WardsAuto.com. Согласно переданной информации, продажи транспортных средств увеличились благодаря росту авторынков государств Западной Европы, восстановлению продаж в рамках развивающихся рынков, включая также Бразилию и Российскую Федерацию.Главным двигателем роста реализации эксперты назвали азиатских покупателей. Таким образом, на территории Китая реализовали свыше 25 процентов всех автомобилей в мире в сравнении с 15 процентами десять лет назад. Раньше самыми прибыльным авторынком являлась Северная Америка. Но за последнее время продажи в регионе уменьшились. Продажи авто в США в 2017 году ниже рекордных показателей предыдущего года.