Продажи легковых авто в мире впервые превысили 90 млн в 2017 году
Мировые продажи легковых современных авто, несмотря на развитие каршеринга и самоуправляемых машин, в прошлом году смогли первый раз превзойти отметку 90 000 000.
Информация передана специализированными СМИ, которые ссылаются на портал, именуемый как WardsAuto.com. Согласно переданной информации, продажи транспортных средств увеличились благодаря росту авторынков государств Западной Европы, восстановлению продаж в рамках развивающихся рынков, включая также Бразилию и Российскую Федерацию.
Главным двигателем роста реализации эксперты назвали азиатских покупателей. Таким образом, на территории Китая реализовали свыше 25 процентов всех автомобилей в мире в сравнении с 15 процентами десять лет назад. Раньше самыми прибыльным авторынком являлась Северная Америка. Но за последнее время продажи в регионе уменьшились. Продажи авто в США в 2017 году ниже рекордных показателей предыдущего года.
Информация передана специализированными СМИ, которые ссылаются на портал, именуемый как WardsAuto.com. Согласно переданной информации, продажи транспортных средств увеличились благодаря росту авторынков государств Западной Европы, восстановлению продаж в рамках развивающихся рынков, включая также Бразилию и Российскую Федерацию.
Главным двигателем роста реализации эксперты назвали азиатских покупателей. Таким образом, на территории Китая реализовали свыше 25 процентов всех автомобилей в мире в сравнении с 15 процентами десять лет назад. Раньше самыми прибыльным авторынком являлась Северная Америка. Но за последнее время продажи в регионе уменьшились. Продажи авто в США в 2017 году ниже рекордных показателей предыдущего года.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:50