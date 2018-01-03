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Кэтрин Хайгл показала интимный снимок со времени своей беременности
Кэтрин Хайгл, являющаяся голливудской актрисой, обнародовав в рамках Instagram фото, поразила своих фанатов. На данном снимке артистка предстала практически обнажённой, на последних месяцах беременности.

Кэтрин Хайгл показала интимный снимок со времени своей беременности

В микроблоге Instagram Кэтрин Хайгл в который раз удивила своих фолловеров оригинальным фото. На этот раз поклонники тридцатидевятилетней актрисы просто поражены красотой её обнаженного тела. На данной публикации Кэтрин до пояса полностью раздета. Левой рукой она закрыла грудь, а правой рукой поддерживает животик. Снимок был сделан на последних месяцах беременности, и это очень умилило её фанатов.

Фото Хайгл собрало свыше 297 тысяч лайков и более трех тысяч многочисленных комментариев поклонников Кэтрин. Фанаты подчеркнули её красоту, сказав, как несравненно выглядит женщина во время беременности.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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