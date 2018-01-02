В США за последние три года прекратился рост больных на аутизм детей

«Предполагаемая распространенность ASD составляла 2,41% среди детей и подростков в США в 2014-2016 годах, без статистически значимого увеличения за три года», - говорится в исследовательском письме экспертов Университета штата Айова, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).Первое наблюдение было сделано отдельной группой в 2012 году, когда скорость сглаживалась до 1,46%ф в соответствии с сетью мониторинга аутизма и развития нарушений (ADDM). Федеральные органы здравоохранения говорят, что это означает, что у одного из 68 детей в Соединенных Штатах есть неврологическая инвалидность, причины которой по-прежнему плохо изучены.ADDM зафиксировал «непрерывное увеличение с 0,67% в 2000 году до 1,47% в 2010 году.2,4-процентная ставка, описанная в отчете JAMA, переводится на одного из 47 детей, но исследователи предупреждают, что расхождение может быть объяснено «различиями в дизайне исследования и характеристиках участников». Доклад JAMA, основанный на ежегодном опросе национальных опросов по вопросам здравоохранения, не вникал в «основные причины выводов и не может делать выводы об их медицинском значении».Центры США по контролю и профилактике заболеваний также отметили плато по шкале аутизма в 2016 году, но сказали, что «слишком рано знать, может ли распространенность в Соединенных Штатах, возможно, стабилизироваться».