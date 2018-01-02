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Модель Гаянэ Багдасарян отрезала спящему мужчине «хвостик»
Скандально известная своими оголёнными фотоснимками модель Гаянэ (Гайана) Багдасарян взбудоражила поклонников новым видео, снятым в Таиланде. На ролике, опубликованном на её странице в Instagram, Багдасарян обрезает спящему мужчине волосы, собранные в «хвостик».


Модель Гаянэ Багдасарян отрезала спящему мужчине «хвостик»


28-летняя модель армянско-узбекского происхождения, ставшая известной благодаря своей яркой внешности и участию в шоу «Инстаграмщицы», Гаянэ Багдасарян сейчас проживает в Москве. Но от московского холода красотка постоянно «сбегает» в тёплые страны. В данный момент модель и телеактриса (сериал «Непосредственно Каха») отдыхает в Таиланде. Там же было снято и провокационное видео, собравшее уже более 20 000 просмотров за один час!

На видео Багдасарян томно подходит к лежащему на топчане у бассейна мужчине. Обладатель причёски в виде «хвостика» мирно спит, возможно, после употребления спиртных напитков (вокруг топчана валяются пустые ёмкости из-под «горячительных напитков»). Красавица берёт со стойки ножницы и под музыку репера 50 Cent укорачивает спящему его причёску, отрезая тот самый «хвостик»!

Под видео Гаянэ оставила комментарий, назвав свой поступок «Парикмахерская по-тайски». Фолловеры неоднозначно отреагировали на данный сюжет, указав: если это не постановка, то за подобное унижение мужчины Багдасарян вполне может «ответить»!
Общество / ШоуБиз
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 20:25
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