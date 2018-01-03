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В приложении «Образование 72» реализуют возможность улучшить успеваемость школьников
Мобильное приложение «Образование 72» активирует функцию, которая стимулирует желание учеников к получению новых знаний.


По сообщениям Ольги Яблонской, начальника регионального департамента информатизации по отделу информационных систем и проектов, создатели приложения решили реализовать идею по организации для учеников подобия квеста, направленного мотивацию ребенка желанию учиться значительно лучше. К примеру, приложение может подсказать школьникам, какой материал необходимо изучить и успешно сдать, для получения больших шансов хорошей оценки в четверти.
В приложении «Образование 72» реализуют возможность улучшить успеваемость школьников


Так же будет организовано введение push - уведомлений для родителей, содержащих информацию о полученной оценке их ребенком. История мобильного приложения «Образование 72» начинается с 2015 года, когда был совершен успешный запуск. За все время работы уже сделано 70 тысяч загрузок пользователями. Состав ежедневной аудитории - 60 тысяч уникальных посетителей приложения.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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