Метрополитен Пекина запустил первые беспилотные поезда

Метро Пекина приняло первые беспилотные поезда, которые были запущены без управления машинистом. Уже начата работа полностью автоматизированной линии в столичном метрополитене.Новой веткой пекинского метро будет создан поток транспортного сообщения от пригорода Яньшань до столичного района Фаншань. Общая протяженность ж/д полотна превышает 14 километров, по пути следования расположат 9 пунктов остановки. Спроектировали и создали автоматизированный новый железнодорожный транспорт в Китае. Максимальная скорость поезда допускается в пределах 80-ти км/ч. Для контроля и проверки всех технических систем на успешное функционирование, а так же организации безопасности, при возникновении экстренных и непредвиденных ситуаций, первое время, беспилотный транспорт будет находиться под контролем подготовленного машиниста.Подобная практика внедрения автоматизированной техники для Китая не новинка. Инновационный продукт отличается полным отсутствием задействованных представителей зарубежных производителей, как в процессе разработки, так и внедрения проекта.