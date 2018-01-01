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Метрополитен Пекина запустил первые беспилотные поезда
Метро Пекина приняло первые беспилотные поезда, которые были запущены без управления машинистом. Уже начата работа полностью автоматизированной линии в столичном метрополитене.

Новой веткой пекинского метро будет создан поток транспортного сообщения от пригорода Яньшань до столичного района Фаншань. Общая протяженность ж/д полотна превышает 14 километров, по пути следования расположат 9 пунктов остановки. Спроектировали и создали автоматизированный новый железнодорожный транспорт в Китае. Максимальная скорость поезда допускается в пределах 80-ти км/ч. Для контроля и проверки всех технических систем на успешное функционирование, а так же организации безопасности, при возникновении экстренных и непредвиденных ситуаций, первое время, беспилотный транспорт будет находиться под контролем подготовленного машиниста.
Метрополитен Пекина запустил первые беспилотные поезда


Подобная практика внедрения автоматизированной техники для Китая не новинка. Инновационный продукт отличается полным отсутствием задействованных представителей зарубежных производителей, как в процессе разработки, так и внедрения проекта.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:45
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