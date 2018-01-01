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Ведущая Ольга Шелест срочно госпитализирована
Популярную телеведущую Ольгу Шелест пришлось экстренно госпитализировать по причине повреждения сухожилий на руке.
Ведущая Ольга Шелест срочно госпитализирована


Популярной ведущей из-за ее травмы потребовались срочная госпитализация и даже небольшая операция. Выяснилось, что Ольга при нарезке салата, неосторожно обращаясь с острейшим ножом, нечаянно провела им по руке. На коже остался глубокий порез.

Медработники определили у Шелест повреждение сухожилия и в экстренном порядке прооперировали пострадавшую. К счастью, рана ведущей оказалась не настолько серьезной, чтобы держать ее в больнице и врачи назавтра отправили ее домой.

На предстоящие зимние праздники Ольга Шелест планировала поездку со всей семьей. На каникулах она намеревалась попробовать экстремальный зимний спорт, вроде катания на сноуборде. Видимо, теперь об экстриме придется на время забыть.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:45
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