Япония рассматривает 4 сценария начала войны на Корейском полуострове

Вопрос о возрастании напряжения в регионе был рассмотрен на Совете национальной безопасности Японии. Присутствовавшему на встрече премьер-министру Страны восходящего солнца были представлены четыре возможных варианта начала военных действий в восточноазиатском регионе. Японское командование не исключает упреждающий удар ВВС и ВМФ США по базам Северной Кореи. Также война на Корейском полуострове может начаться после сухопутного столкновения армий Южной и Северной Кореи. Японцы допускают вариант, когда южнокорейские войска перейдут границу соседнего государства и атакуют противника на территории КНДР. Также на Совете безопасности прозвучал и самый страшный вариант для жителей японских островов – это ракетная атака ВС Северной Кореи по японской территории!Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе с членами Совета безопасности обсудил план действий японского правительства и вооружённых сил страны в случае дальнейшего обострения ситуации в регионе.