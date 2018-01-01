С 1 января в России поднимется цена на лифтбэк Skoda Rapid

В частности, базовая модификация автомобиля Skoda Rapid 2018 года будет предложена россиянам от 636 000 рублей. За эти деньги россияне смогут приобрести лифтбек с мотором MPI объёмом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, его работа сочетается с механической трансмиссией на 5 ступеней.Skoda Rapid с силовой установкой мощностью 110 «лошадей» с механической трансмиссией будет стоить от 750 000 рублей. Лифтбек с тем же агрегатом, но с автоматической коробкой передач, предложат на 45 000 рублей дороже.Стоимость «топовой» модификации Skoda Rapid с турбомотором 1,4 литра производительностью 125 «лошадей» обойдётся россиянам в 981 000 рублей.