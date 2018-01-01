С 1 января в России поднимется цена на лифтбэк Skoda Rapid
На российском рынке с 1 января 2018 года поднимется цена на чешский лифтбэк Skoda Rapid. Судя по опубликованному прайс-листу на официальном портале компании Skoda, модель Rapid подорожает на 8 000 рублей.
В частности, базовая модификация автомобиля Skoda Rapid 2018 года будет предложена россиянам от 636 000 рублей. За эти деньги россияне смогут приобрести лифтбек с мотором MPI объёмом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, его работа сочетается с механической трансмиссией на 5 ступеней.
Skoda Rapid с силовой установкой мощностью 110 «лошадей» с механической трансмиссией будет стоить от 750 000 рублей. Лифтбек с тем же агрегатом, но с автоматической коробкой передач, предложат на 45 000 рублей дороже.
Стоимость «топовой» модификации Skoda Rapid с турбомотором 1,4 литра производительностью 125 «лошадей» обойдётся россиянам в 981 000 рублей.
В частности, базовая модификация автомобиля Skoda Rapid 2018 года будет предложена россиянам от 636 000 рублей. За эти деньги россияне смогут приобрести лифтбек с мотором MPI объёмом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, его работа сочетается с механической трансмиссией на 5 ступеней.
Skoda Rapid с силовой установкой мощностью 110 «лошадей» с механической трансмиссией будет стоить от 750 000 рублей. Лифтбек с тем же агрегатом, но с автоматической коробкой передач, предложат на 45 000 рублей дороже.
Стоимость «топовой» модификации Skoda Rapid с турбомотором 1,4 литра производительностью 125 «лошадей» обойдётся россиянам в 981 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:30