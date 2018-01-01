NASA: человечество выживет после космического апокалипсиса

Астрофизики предполагают, что уничтожение Солнечной системы произойдет через несколько миллиардов лет. При наступлении этого времени температура на Солнце значительно вырастет, что приведет к изменению пределов зоны обитания. Сюда войдет Марс, где человечество сможет жить в течение 1,5 миллиардов лет.В список обитаемых космических объектов войдут Энцелад и Титан, спутники Сатурна. Сейчас они покрыты льдом, однако с ростом температуры на Солнце, они растают. Интерес вокруг экзоплнет для ученых не менее важен. Исследователи считают, что условия для жизни здесь будут сохранены в течение следующих 15 триллионов лет.Астрофизики полагают, что во время космического апокалипсиса множество звезд взорвется. Тогда спастись человечеству не удастся на других планетах, поскольку те будут разрушены.