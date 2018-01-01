NASA: человечество выживет после космического апокалипсиса
Сотрудники NASA заявили, что после космического апокалипсиса человечество сможет выжить. У людей будет возможность переселиться на другую планету.
Астрофизики предполагают, что уничтожение Солнечной системы произойдет через несколько миллиардов лет. При наступлении этого времени температура на Солнце значительно вырастет, что приведет к изменению пределов зоны обитания. Сюда войдет Марс, где человечество сможет жить в течение 1,5 миллиардов лет.
В список обитаемых космических объектов войдут Энцелад и Титан, спутники Сатурна. Сейчас они покрыты льдом, однако с ростом температуры на Солнце, они растают. Интерес вокруг экзоплнет для ученых не менее важен. Исследователи считают, что условия для жизни здесь будут сохранены в течение следующих 15 триллионов лет.
Астрофизики полагают, что во время космического апокалипсиса множество звезд взорвется. Тогда спастись человечеству не удастся на других планетах, поскольку те будут разрушены.
Астрофизики предполагают, что уничтожение Солнечной системы произойдет через несколько миллиардов лет. При наступлении этого времени температура на Солнце значительно вырастет, что приведет к изменению пределов зоны обитания. Сюда войдет Марс, где человечество сможет жить в течение 1,5 миллиардов лет.
В список обитаемых космических объектов войдут Энцелад и Титан, спутники Сатурна. Сейчас они покрыты льдом, однако с ростом температуры на Солнце, они растают. Интерес вокруг экзоплнет для ученых не менее важен. Исследователи считают, что условия для жизни здесь будут сохранены в течение следующих 15 триллионов лет.
Астрофизики полагают, что во время космического апокалипсиса множество звезд взорвется. Тогда спастись человечеству не удастся на других планетах, поскольку те будут разрушены.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:30