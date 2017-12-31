Ученые: 2017 год - эпоха прорыва в генетике

В 2017 году методика редактирования генома впервые получила практическое применение, когда были вылечены реальные пациенты, страдающие от генетических заболеваний. Технология CAR-T по генетической коррекции генома человека была наконец-то одобрена для лечения некоторых разновидностей раковых опухолей, что спасло жизни пациентов, считавшихся безнадежными.В США и Соединенном Королевстве одобрение получили методики по редактированию генома эмбрионов, что ранее считалось запрещенным по этическим соображениям. В лабораторных условиях проводились эксперименты по редактированию ДНК оплодотворенной клетки, однако на людях данные эксперименты еще не проводились.