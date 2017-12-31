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Ученые: 2017 год - эпоха прорыва в генетике
Согласно социологическому опросу издания N+1, самым громким событием в научном мире пользователи признали процесс редактирования генома, что позволяет уже сейчас излечивать людей от генетических аномалий.

Ученые: 2017 год - эпоха прорыва в генетике


В 2017 году методика редактирования генома впервые получила практическое применение, когда были вылечены реальные пациенты, страдающие от генетических заболеваний. Технология CAR-T по генетической коррекции генома человека была наконец-то одобрена для лечения некоторых разновидностей раковых опухолей, что спасло жизни пациентов, считавшихся безнадежными.

В США и Соединенном Королевстве одобрение получили методики по редактированию генома эмбрионов, что ранее считалось запрещенным по этическим соображениям. В лабораторных условиях проводились эксперименты по редактированию ДНК оплодотворенной клетки, однако на людях данные эксперименты еще не проводились.
Наука / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:50
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