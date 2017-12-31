Филипп Киркоров занял первое место в рейтинге самых сверкающих мужчин на эстраде
Звезды прилагают все усилия, чтобы их наряды запомнились зрителям вместе с выступлением, а потому мужчинам тоже не чужды сверкающие образы. Эксперты решили составить рейтинг самых ярких отечественных исполнителей и отметили, что первое место в нем занял Филипп Киркоров.
Он действительно стал самым эпатажным королем эстрады, поражающим людей своим сценическим убранством, которое изобилует стразами, пайетками и вышивкой, а также дополнено необычными аксессуарами и головными уборами. После него идет Валерий Леонтьев, имеющий необычный подход к выбору имиджа, и часто шокирующий своих фанатов смелыми образами.
Николай Басков тоже в последнее время стал удивлять публику оригинальными и роскошными нарядами, а Сергей Пенкин кроме потрясающего голоса и огромного таланта не может отказаться от своей страсти к блестящим дополнениям на костюме. Замыкает список певец Витас, продолжающий покорять фанатов своим невероятным фальцетом и интересными композициями.
Он действительно стал самым эпатажным королем эстрады, поражающим людей своим сценическим убранством, которое изобилует стразами, пайетками и вышивкой, а также дополнено необычными аксессуарами и головными уборами. После него идет Валерий Леонтьев, имеющий необычный подход к выбору имиджа, и часто шокирующий своих фанатов смелыми образами.
Николай Басков тоже в последнее время стал удивлять публику оригинальными и роскошными нарядами, а Сергей Пенкин кроме потрясающего голоса и огромного таланта не может отказаться от своей страсти к блестящим дополнениям на костюме. Замыкает список певец Витас, продолжающий покорять фанатов своим невероятным фальцетом и интересными композициями.