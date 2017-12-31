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Россия и США совместно создадут космическую станцию на орбите Луны
Согласно подписанному в текущем году соглашению между РФ и США, в рамках продолжения сотрудничества между странами РФ, Канадой, США, Японией и ЕС на Международной космической станции, будет построена космическая станция на лунной орбите.

Россия и США совместно создадут космическую станцию на орбите Луны


В данное время ведутся подготовительные работы проектирования будущей окололунной станции. Россия, согласно соглашению, построит для станции специальные шлюзы, через которые астронавты смогут проводить нужные исследования и ремонт станции на ее поверхности. Сообщается, что первоначальной задачей станции будет принимать кратковременные экспедиции, однако вскоре она станет плацдармом для последующей колонизации Луны.

Если все пройдет как запланировано, то колонизация Луны уже будет осуществима в обозримом будущем, заявляют авторы проекта.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:45
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