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Ученые определили у генномодифицированных клеток способность бороться с ВИЧ
Генетиками из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, успешно «заряжены» с помощью химерного рецептора антигена (CAR) отдельные стволовые клетки, придав им возможность обнаружения и уничтожения ВИЧ-инфекции. У генномодифицированных клеток есть способность к выживанию в организме человека до двух лет, формируя при этом иммунитет к провоцирующему развитие СПИДа вирусу.

Ученые отметили возможность полного уничтожения инфекции только при эффективном способе иммуномодуляции. ВИЧ производит заражение клеток с привлечение молекулы типа CD4, соответственно, специалистами именно ей было уделено пристальное внимание. В исследованиях ее атаковали рецептором антигена. Предварительные результаты по его действию были получены на животных. Эксперимент показал, что видоизмененными стволовыми клетками оказывается содействие в борьбе над заболеванием и происходит это на протяжении двух лет, причем без побочных эффектов. Клетки распространяются по структуре пищевода, областям лимфоидных тканей и уничтожают волокна, зараженные ВИЧ.
Ученые определили у генномодифицированных клеток способность бороться с ВИЧ


Экспертами было впервые доказано, что вооружившись терапией CAR, у стволовых клеток появляется возможность созревания в структуре костного мозга, превращаясь в действующую иммунную систему.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
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