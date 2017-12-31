Ученые определили у генномодифицированных клеток способность бороться с ВИЧ

Ученые отметили возможность полного уничтожения инфекции только при эффективном способе иммуномодуляции. ВИЧ производит заражение клеток с привлечение молекулы типа CD4, соответственно, специалистами именно ей было уделено пристальное внимание. В исследованиях ее атаковали рецептором антигена. Предварительные результаты по его действию были получены на животных. Эксперимент показал, что видоизмененными стволовыми клетками оказывается содействие в борьбе над заболеванием и происходит это на протяжении двух лет, причем без побочных эффектов. Клетки распространяются по структуре пищевода, областям лимфоидных тканей и уничтожают волокна, зараженные ВИЧ.Экспертами было впервые доказано, что вооружившись терапией CAR, у стволовых клеток появляется возможность созревания в структуре костного мозга, превращаясь в действующую иммунную систему.