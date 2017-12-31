Ролик «Единой России» с Дедом Морозом удалён после жалобы Собчак

Юристы штаба Ксении Собчак, кандидата в президенты России, подали в ЦИК жалобу. Правозащитники утверждают, что видеоматериал, созданный «единороссами», является агитационным. В ролике, ставшем предметом широкого обсуждения, девочка просит Деда Мороза выполнить её желание: пусть Владимира Путина переизберут Президентом России. Юристы из штаба Собчак утверждают: видеоматериал нарушает несколько законов РФ, среди которых - «Об основных гарантиях избирательных прав» и «О выборах президента России».Представители партии «Единая Россия» крайне удивились нападкам на их чисто информационный ролик, рассказывающий о достижениях «единороссов» за минувший год. Но Центризбирком попросил во избежание «публичных спекуляций» удалить видео с Дедом Морозом с официального канала «Единой России» в YouTube. «Единороссы» решили избежать излишнего ажиотажа и удалили ставший скандальным ролик в поддержку президента России Владимира Путина ради «чистоты избирательной кампании».