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Ролик «Единой России» с Дедом Морозом удалён после жалобы Собчак
Видеоролик, созданный партией «Единая Россия», был размещен на официальном канале «единороссов» в YouTube. Однако после жалобы кандидата в Президенты РФ Ксении Собчак ролик с девочкой, просящей у Деда Мороза, чтобы Путин стал Президентом России, удалили.

Ролик «Единой России» с Дедом Морозом удалён после жалобы Собчак


Юристы штаба Ксении Собчак, кандидата в президенты России, подали в ЦИК жалобу. Правозащитники утверждают, что видеоматериал, созданный «единороссами», является агитационным. В ролике, ставшем предметом широкого обсуждения, девочка просит Деда Мороза выполнить её желание: пусть Владимира Путина переизберут Президентом России. Юристы из штаба Собчак утверждают: видеоматериал нарушает несколько законов РФ, среди которых - «Об основных гарантиях избирательных прав» и «О выборах президента России».

Представители партии «Единая Россия» крайне удивились нападкам на их чисто информационный ролик, рассказывающий о достижениях «единороссов» за минувший год. Но Центризбирком попросил во избежание «публичных спекуляций» удалить видео с Дедом Морозом с официального канала «Единой России» в YouTube. «Единороссы» решили избежать излишнего ажиотажа и удалили ставший скандальным ролик в поддержку президента России Владимира Путина ради «чистоты избирательной кампании».
Политика
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 13:00
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