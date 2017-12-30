Генетики нашли способ лечить больных остеогенозом младенцев еще в утробе матери

«Во время беременности мы можем наблюдать, что у младенцев уже есть переломы костей в утробе матери», - говорит Сесилия Гётерстрём из Института Каролинска в Стокгольме, Швеция. Она является руководителем проекта, вследствие которого будет произведено первое в мире испытание по поводу терапии плода стволовыми клетками еще в утробе матери.Цель состоит в том, чтобы облегчить симптомы или даже излечить остеогенез несовершенства костного состава, известный как хрупкое заболевание кости. Младенцы, рожденные с этим редким заболеванием, имеют кости, которые легко разрушаются, вызванные наличием дефектных генов для коллагена, белка, который обычно усиливает и укрепляет кости. Гётерстрём надеется предотвратить это, прежде чем младенцы даже родятся, введя им здоровые стволовые клетки, которые были извлечены из пожертвованной ткани из прерванных плодов.Команда специально вводит мезенхимальные стволовые клетки, которые должны продолжить развитие кости с полностью функционирующим коллагеном. «Мы надеемся, что в случае успешных испытаний, больные остеогенозом младенцы уже после выписки из роддома прибудут домой совершенно здоровы.» - заявила Гётерстрём.