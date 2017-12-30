Захватившему заложников харьковском отделении «Укрпочты» предложили сдаться

Около 14.40 по местному времени в отделение «Укрпочты», расположенное в районе станции метро «Киевская» (город Харьков), вошёл неизвестный в маске и захватил заложников. Посетителей в отделении в тот момент оказалось одиннадцать человек (из них – двое детей). Преступник, угрожая всех взорвать взрывчаткой, прикреплённой к его телу, пытался ограбить «Укрпочту». Но силовики приехали на место преступления быстро и не дали грабителю скрыться. С мужчиной, захватившим отделение в Харькове, правоохранители начали переговоры.Депутат ВР, член коллегии МВД Антон Геращенко, общаясь с тележурналистами канала «112 Украина», сказал: грабителю предложено сдаться! Депутат признал, что в случае, если преступник не пожелает добровольно освободить взрослых и несовершеннолетних харьковчан, то возможен силовой захват помещения. В процессе штурма отделения «Укрпочты», как отметил Антон Геращенко, вполне возможна «ликвидация преступника».Добавим, что автодвижение у отделения «Укрпочты» перекрыто, у станции метро «Киевская» сейчас дежурят, кроме полицейских, медработники и спасатели.