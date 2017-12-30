Виктория Лопырева соревнуется в эстафете “Моя елка” с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым

Это событие затронуло многих звезд, которые публиковали в Instagram снимки своих новогодних красавиц. Соперницей ведущего Андрея Малахова стала Алла Вербер, но пока он не может показать свое чудо, потому что пока оно не установлено в доме. Затем новой участницей стала Виктория Лопырева, позирующая перед камерами на фоне праздничного дерева.Поклонники сразу отметили прекрасный внешний вид знаменитости и оценили ее творческие усилия, направленные на украшение символа грядущего года. Сама модель также решила состязаться с певицей Нюшей, но пока никто из противников не ответил ей на вызов.