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Виктория Лопырева соревнуется в эстафете “Моя елка” с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым
После начала эстафеты “Моя елка” Виктория Лопырева тоже не захотела отстать от своих коллег. Модель соревнуется с избранником Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

Это событие затронуло многих звезд, которые публиковали в Instagram снимки своих новогодних красавиц. Соперницей ведущего Андрея Малахова стала Алла Вербер, но пока он не может показать свое чудо, потому что пока оно не установлено в доме. Затем новой участницей стала Виктория Лопырева, позирующая перед камерами на фоне праздничного дерева.

Виктория Лопырева соревнуется в эстафете “Моя елка” с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым


Поклонники сразу отметили прекрасный внешний вид знаменитости и оценили ее творческие усилия, направленные на украшение символа грядущего года. Сама модель также решила состязаться с певицей Нюшей, но пока никто из противников не ответил ей на вызов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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