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Александр Буйнов порадовал фанатов трогательным фото с внуком-кадетом
Поклонники певца были рады, заметив в блоге трогательное фото. На нем Александр Буйнов позирует вместе с внуком-кадетом, приехавшим к нему на праздник.

Звездный дедушка гордится 12-летним Александром, выбравшим для себя профессию военного. Сейчас маленьких кадетов отправили домой, так что Александр Буйнов уже примерил форму своего родственника, а также с нетерпением ждет, когда к веселой компании присоединятся младшие сестры-двойняшки.

Александр Буйнов порадовал фанатов трогательным фото с внуком-кадетом


Певец поздравил подписчиков с наступающими праздниками, пожелав женщинам, чтобы их мужья вернулись домой с мешками денег, а дети любовались родителями, целующими друг друга. Затем ему хотелось, чтобы жены не кричали на подвыпивших избранников и сохраняли мир. Они тоже написали кумиру поздравления и попросили радовать всех новыми хитами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:23
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