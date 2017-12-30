Александр Буйнов порадовал фанатов трогательным фото с внуком-кадетом

Звездный дедушка гордится 12-летним Александром, выбравшим для себя профессию военного. Сейчас маленьких кадетов отправили домой, так что Александр Буйнов уже примерил форму своего родственника, а также с нетерпением ждет, когда к веселой компании присоединятся младшие сестры-двойняшки.Певец поздравил подписчиков с наступающими праздниками, пожелав женщинам, чтобы их мужья вернулись домой с мешками денег, а дети любовались родителями, целующими друг друга. Затем ему хотелось, чтобы жены не кричали на подвыпивших избранников и сохраняли мир. Они тоже написали кумиру поздравления и попросили радовать всех новыми хитами.