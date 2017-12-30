Любимый пес певицы Глюкозы удивил поклонников своим ошейником из норки
Недавно певица Глюкоза вместе со своим домашним питомцем побывала на “Вечернем Урганте”, после чего опубликовала фото в Instagram, Поклонники были удивлены, заметив ошейник из норки на шее у любимого пса звезды.
Огромный белый доберман Муфтик поразил своим великолепным внешним видом не только ведущего шоу, но и зрителей, а поклонники написали много сообщений по поводу необычного аксессуара. Они отметили, что жалко зверька, которого убили, чтобы сшить пушистую красоту для домашнего любимца Глюкозы.
Некоторые защитники животных возмутились такой несправедливостью, набросившись с упреками на звезду. Она предпочла не реагировать на выпады критиков, потому что занята подготовкой к празднику и наслаждается домашними хлопотами. Пес не был рад сидеть с гирляндой на шее, что можно было заметить по его печальным глазам, пока он позировал перед камерой.
Огромный белый доберман Муфтик поразил своим великолепным внешним видом не только ведущего шоу, но и зрителей, а поклонники написали много сообщений по поводу необычного аксессуара. Они отметили, что жалко зверька, которого убили, чтобы сшить пушистую красоту для домашнего любимца Глюкозы.
Некоторые защитники животных возмутились такой несправедливостью, набросившись с упреками на звезду. Она предпочла не реагировать на выпады критиков, потому что занята подготовкой к празднику и наслаждается домашними хлопотами. Пес не был рад сидеть с гирляндой на шее, что можно было заметить по его печальным глазам, пока он позировал перед камерой.