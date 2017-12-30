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Любимый пес певицы Глюкозы удивил поклонников своим ошейником из норки
Недавно певица Глюкоза вместе со своим домашним питомцем побывала на “Вечернем Урганте”, после чего опубликовала фото в Instagram, Поклонники были удивлены, заметив ошейник из норки на шее у любимого пса звезды.

Огромный белый доберман Муфтик поразил своим великолепным внешним видом не только ведущего шоу, но и зрителей, а поклонники написали много сообщений по поводу необычного аксессуара. Они отметили, что жалко зверька, которого убили, чтобы сшить пушистую красоту для домашнего любимца Глюкозы.

Любимый пес певицы Глюкозы удивил поклонников своим ошейником из норки


Некоторые защитники животных возмутились такой несправедливостью, набросившись с упреками на звезду. Она предпочла не реагировать на выпады критиков, потому что занята подготовкой к празднику и наслаждается домашними хлопотами. Пес не был рад сидеть с гирляндой на шее, что можно было заметить по его печальным глазам, пока он позировал перед камерой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45
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