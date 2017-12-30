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Мэри Кулешова заинтриговала Сеть снимком с таинственным парнем в татуировках
Бывшая участница проекта "Дом-2" Мэри Кулешова, которая уходила за ворота со скандалом и оставила на периметре своего молодого человека, не очень-то страдает из-за этого сегодня, так как уже нашла себе нового друга.

Частичкой личной жизни телезвезда поделилась в Instagram. При этом совместный снимок с ухажёром девушка продемонстрировала как-то странно - скрыла лицо мужчины. В частности, хитрая мулатка сделала так, чтобы в кадр попали только его крепкие плечи, грудь и немного породы.

Мэри Кулешова заинтриговала Сеть снимком с таинственным парнем в татуировках

Из фотографии можно только понять, что друг Мэри очень крепкий и любит татуировки. Фолловеры также предположили, что девушка счастлива с этим человеком, так как всё написано у неё на лице.

При этом зрители не уверены, что мужчина на фото является любимым человеком Кулешовой, так как в комментарии девушка написала, что просто выполняет просьбы своих поклонников, фотографируясь хоть с кем-то.

«Помните прямой эфир, где вы мне советовали с плечом сфотографироваться, типа у меня есть парень. Я выполняю ваши советы», - написала Мэри в блоге.

Впрочем, фанаты в любом случае рады за Мэри, и пишут, что она и незнакомец - неплохая пара.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:09
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