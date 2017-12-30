Обновлённый кроссовер Suzuki Vitara в России появится уже в 2018 году

Обновлённая версия кроссовера Suzuki Vitara официально дебютирует в 2018 году. Однако фотошпионы уже заметили японский паркетник во время прохождения тестов. Автомобиль после рестайлинга обзавёлся иными бамперами, новой радиаторной решёткой и получил изменения в интерьере.В связи с несколькими юбилеями в 2018 году компания Suzuki привезёт в Россию несколько автомобилей в специальных версиях.В настоящее время автомобиль Suzuki Vitara на российском рынке доступен с двигателем ёмкостью 1,6 литра производительностью 117 лошадиных сил. Кроссовер предложен с автоматической и механической трансмиссией, а также с полноприводной системой или передним приводом.Также доступна модификация Vitara S с 140-сильным агрегатом. Стоимость автомобиля варьируется от 1 055 000 до 1 485 000 рублей.