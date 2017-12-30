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Поклонники Виктории Дайнеко были испуганы видом ее кривой спины
Певица решила перед новогодними праздниками порадовать поклонников новым снимком, опубликованным в Instagram, на котором она занимается балетом. Однако поклонники Виктории Дайнеко были испуганы видом ее кривой спины.

Они сразу обратили внимание, что у звезды сильно выступают вперед позвонки, после чего даже предположили, что это может быть сколиоз. Потому фанаты выразили мнение, что Виктория Дайнеко решила заниматься этим видом искусства, чтобы привести фигуру в порядок.

Поклонники Виктории Дайнеко были испуганы видом ее кривой спины


Многие подписчики посоветовали исполнительнице ходить на плавание или носить специальный фиксатор, позволяющий выровнять спину. Также люди поздравили своего кумира с грядущими торжествами и пожелали дальнейших творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45
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