Поклонники Виктории Дайнеко были испуганы видом ее кривой спины

Они сразу обратили внимание, что у звезды сильно выступают вперед позвонки, после чего даже предположили, что это может быть сколиоз. Потому фанаты выразили мнение, что Виктория Дайнеко решила заниматься этим видом искусства, чтобы привести фигуру в порядок.Многие подписчики посоветовали исполнительнице ходить на плавание или носить специальный фиксатор, позволяющий выровнять спину. Также люди поздравили своего кумира с грядущими торжествами и пожелали дальнейших творческих успехов.