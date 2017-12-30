Уфолог раскрыл правду о свойствах металла НЛО

Они признали, что в нем нет элементов, составляющих таблицу Менделеева, а потому объект имеет внеземное происхождение. Исследователь решил сделать запрос, чтобы получить важные документы, после чего смог сам изучить химический состав материала.До сего времени эксперты отказывались публиковать снимки НЛО, однако мужчина решил в судебном порядке заставить их сотрудничать. Раньше расследование проводил Пентагон, передавший потом уникальный артефакт миллиардеру, живущему в Лас-Вегасе. Он заплатил огромную сумму, чтобы покрыть расходы сотрудников, направленные на поиски внеземной жизни.