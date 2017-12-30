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Уфолог раскрыл правду о свойствах металла НЛО
Американские власти забрали части НЛО, которые сейчас хранятся в помещении частного владельца. Однако уфологу Энтони Брагалия удалось раскрыть правду о свойствах металла, после анализа ученых.

Они признали, что в нем нет элементов, составляющих таблицу Менделеева, а потому объект имеет внеземное происхождение. Исследователь решил сделать запрос, чтобы получить важные документы, после чего смог сам изучить химический состав материала.

Уфолог раскрыл правду о свойствах металла НЛО


До сего времени эксперты отказывались публиковать снимки НЛО, однако мужчина решил в судебном порядке заставить их сотрудничать. Раньше расследование проводил Пентагон, передавший потом уникальный артефакт миллиардеру, живущему в Лас-Вегасе. Он заплатил огромную сумму, чтобы покрыть расходы сотрудников, направленные на поиски внеземной жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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