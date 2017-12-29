Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель

Инженерами компании General Electric, испытан двигатель турбовинтового принципа действия - АТР, причем состав элементов, в большинстве случаев, полностью отпечатан на базе специализированного 3D-принтера. Пресс-релиз массмедиа свидетельствует, что удалось заменить 855 отдельных комплектов деталей нового оборудования, на изготовленные 12 комплексных монолитных блоков. Характерна их отличительная повышенная прочность. В данном случае, исключается сложная сборка в единый сегмент большого количества деталей, отдельно отмечено специалистами. Так же добавлено, что у двигателя Advanced Turboprop (АТР) вес значительно легче таких же типов авиамоторов, традиционная технология тяжелее на 45 килограммов.Авторами прогнозируется коммерческий успех данных моделей моторов. Сегмент направлен в малую гражданскую авиацию и в некоторые проекты NASA. Подразумевается компактный двигатель мини–самолетов - Cessna Denali.