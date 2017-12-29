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Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель
От ученых поступило сообщение, про успешное испытание авиационного двигателя, предназначенного для самолетов в области малой авиации. Особенность заключается в изготовлении крупных его деталей с помощью 3D-принтера. У нового способа производства технология значительно легче и дешевле, для практики серийного производства.

Инженерами компании General Electric, испытан двигатель турбовинтового принципа действия - АТР, причем состав элементов, в большинстве случаев, полностью отпечатан на базе специализированного 3D-принтера. Пресс-релиз массмедиа свидетельствует, что удалось заменить 855 отдельных комплектов деталей нового оборудования, на изготовленные 12 комплексных монолитных блоков. Характерна их отличительная повышенная прочность. В данном случае, исключается сложная сборка в единый сегмент большого количества деталей, отдельно отмечено специалистами. Так же добавлено, что у двигателя Advanced Turboprop (АТР) вес значительно легче таких же типов авиамоторов, традиционная технология тяжелее на 45 килограммов.
Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель


Авторами прогнозируется коммерческий успех данных моделей моторов. Сегмент направлен в малую гражданскую авиацию и в некоторые проекты NASA. Подразумевается компактный двигатель мини–самолетов - Cessna Denali.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:10
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