Ксения Бородина рассказала, что сильно переживает за здоровье своих детей

Звезда реалити-шоу "Дом-2" призналась, что её дочери - самое главное сокровище в жизни. Маруся и Теона порадовали маму в 2017 году выдающимися достижениями.Здоровье детей всегда будет на первом месте у Бородиной. Знаменитость начинает сильно нервничать, когда наследниц одолевает банальная простуда. Если дело касается лечения детей, то Ксения и её супруг Курбан Омаров готовы пойти на всё.Также пару слов Ксения сказала по поводу ремонта в её доме, который, как надеется, подойдёт к концу в следующем году. Это дело всегда очень непростое и нервное для всех, с этим столкнулась и Бородина. Она часто спорит с мужем, причём это может касаться каких-то, казалось бы, незначительных вещей. Но самые серьёзные вопросы решает именно Омаров.Также ведущая главной телестройки страны поблагодарила своих друзей, которые всегда с ней. Ксения добавила, что случайных людей с ней нет, так как они проверены временем и конкретными делами. Настоящую дружбу Бородина ценит и надеется, что нужные люди останутся с ней на всю жизнь.