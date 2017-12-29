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Lifan готовится к выводу новой модели на российский рынок
Китайской автомобилестроительной компанией Lifan рассматривается возможность выхода на российский авторынок нового семиместного MPV.

Lifan готовится к выводу новой модели на российский рынок

В настоящее время окончательное решение касательно появления модели не приняли. Продажи Lifan Xuanlang начались в КНР еще весной. Сначала предполагалось, что данная версия появится в следующем году в РФ под названием M7, но до последнего момента не приняли пока такое решение. Представители производителя отмечают, что это вряд ли произойдет в следующем году. Потенциальные рынки пока только изучаются.

Сегодня версия M7 представлена исключительно в КНР. На родине она реализуется хорошо, но российский объем данной модели может в итоге оказаться критически малым. Производство минивэна для России в итоге может оказаться для производителя невыгодным. Так как для выхода на рынок РФ нужно соответствовать многим требованиям. Если модель и появится, то не в 2018 году, а поздней.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:29
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