Lifan готовится к выводу новой модели на российский рынок

В настоящее время окончательное решение касательно появления модели не приняли. Продажи Lifan Xuanlang начались в КНР еще весной. Сначала предполагалось, что данная версия появится в следующем году в РФ под названием M7, но до последнего момента не приняли пока такое решение. Представители производителя отмечают, что это вряд ли произойдет в следующем году. Потенциальные рынки пока только изучаются.Сегодня версия M7 представлена исключительно в КНР. На родине она реализуется хорошо, но российский объем данной модели может в итоге оказаться критически малым. Производство минивэна для России в итоге может оказаться для производителя невыгодным. Так как для выхода на рынок РФ нужно соответствовать многим требованиям. Если модель и появится, то не в 2018 году, а поздней.