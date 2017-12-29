Конкуренция ставит условия для размышления даже растениям

Ученым известно, что конкуренция помогает растениям вытеснить больше соперников, когда ограниченное освещение включает режим выживания. Некоторыми из них даже совершаются пытки роста в другом направлении. В новом исследовании ученые попытались воспроизвести три доступных варианта суровых условий, и сравнить характеристики соседствующих растений. Представителями университета были помещены растения «Potentilla reptans» (вид лапчатки ползучей) в различные природные сценарии, сопровождаемые световыми волнами разного уровня, применяя специальные фильтры.Результаты показали, что при попытке ученых окружить растение ощущением окружения более высоких соперников, они пытались активно обогнать их возможную высоту. Если же условия были безвыходными, и рост необходимо было начинать вокруг высоких конкурентов, то растение принимало решение переходить в форму «режима выживания». Это сопровождалось утончением листьев, с приданием им широких форм для концентрации большего объема света. Последнее исследование окружило лапчатку высокими, но редко посаженными соперниками, в результате, подопытные принял решение расти в совершенно другом направлении.