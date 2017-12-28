Светлана Силаева навзрыд заплакала, узнав, что Виталий Малышев летит на Сейшельские острова

"Она мне понравилась с первого дня её прихода, но в ответ она говорила, что нет чувств ко мне и даже малейшей симпатии, но в день, когда она узнала, что я улетаю, она убежала и заплакала, и тут я все понял", - написал Виталий в своём блоге.

Какое-то время Малышев думал, что симпатии не будут взаимными, так как Светлана сказала ему сразу, что не чувствует к нему ничего, однако когда она узнала, что парню придётся улететь на "Остров любви" вместе с двумя другими новенькими, о себе дал знать неожиданный разворот событий.При этом девушки, которые также полетели в Африку, не нравятся Малышеву. Молодой человек намерен ждать на острове Силаеву, и надеется, что организаторы вскоре отправят её туда.Ранее Малышев поговорил по телефону с Литинской, чтобы расставить все точки над "и" в отношениях с ней. Больше их ничего не связывает. Литинская получила предложение руки и сердца от другого парня, в частности, экс-возлюбленного.