На eBay продают аксессуары для iMac Pro за $2 500

В сервисе воспользовавшись объявлениями, пользователи могут приобрести набором аксессуаров, предназначенных для iMac Pro. Он делает компьютер от компании Apple уникальным. Комплект включает клавиатуру Magic Keyboard. Предусматривается мышь Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad. За данный перечень аксессуаров со специфическим дизайном всего придется заплатить $2 500. Эксперты причиной данной цены назвали отсутствие в свободной продаже данного комплекта, в котором имеется указанное оформление, так как это часть набора поставки нового iMac Pro, поступившего на реализацию в середине декабря.iMac Pro в базовой конфигурации продают в России за 380 000 рублей. Устройство оснащают мощным процессором, видеопамятью на 8 Гб, ОЗУ на 32 ГБ, SSD-накопитель на 1 Тб.