«Мегафон» в московском метро первым обеспечил 4G

Как стало известно, пассажиры зачастую предпочитают своё время «убивать» в мессенджерах, различных социальных сетях. «Мегафон» первым оборудовал в столичном метрополитене Кольцевую линию сетью 4G новой генерации. Про это руководство компании постоянно напоминает общественности. Оператор теперь анализирует, как данное нововведение сказывается на времяпровождении российских пассажиров в подземке. В метро за первую неделю функционирования сети 4G пассажиры израсходовали 10 000 гигабайта трафика. Стоит отметить, что большую часть в данном случае выкачали социальные сети, а также различные мессенджеры.В ТОП самых популярных занятий непосредственно в интернете в ходе поездок в московском метро далее расположилось посещение разных веб-сайтов. В метрополитене российской столицы новая современная 4G-сеть в среднем осуществляла свою работу со скоростью от 10 до 20 мегабит за секунду.