Снимки Александры Черно без фотошопа отвратили зрителей
В Интернете появились новые снимки Александры Черно без фотошопа, которые напугали даже тех фолловеров, которые и прежде были хорошо знакомы с габаритами скандальной участницы "Дома-2".
Фотографии сделали в тот момент, когда Черно боролась с Иосифом Оганесяном. Непонятно, правда, случилось это во время их очередной ссоры, или же молодые люди просто забавлялись. Зрителям не понравилось, что Александра совсем запустила своё тело.
Пользователи социальных сетей сравнили Черно с "бесформенной массой". Впрочем, сама Александра давно уже говорит, что их мнение её мало волнует.
Стоит отметить, что Черно, несмотря на свою отталкивающую фигуру, по-прежнему надеется найти мужчину своей мечты. Девушка даже устроила кастинг в Сети. Но и собой Александра тоже будет заниматься. Она уже сообщила, что собирается перекрасить волосы в светлый свет и нарастить их, так как мечтает о каре.
Напомним, что с Иосифом Александра рассталась уже больше двух недель назад, и не собирается, если верить её словам, возвращаться к этому парню в любом случае. К слову, многие зрители считают, что именно для возобновления отношений с армянином хитрая брюнетка намерена поменять имидж.
Фотографии сделали в тот момент, когда Черно боролась с Иосифом Оганесяном. Непонятно, правда, случилось это во время их очередной ссоры, или же молодые люди просто забавлялись. Зрителям не понравилось, что Александра совсем запустила своё тело.
Пользователи социальных сетей сравнили Черно с "бесформенной массой". Впрочем, сама Александра давно уже говорит, что их мнение её мало волнует.
Стоит отметить, что Черно, несмотря на свою отталкивающую фигуру, по-прежнему надеется найти мужчину своей мечты. Девушка даже устроила кастинг в Сети. Но и собой Александра тоже будет заниматься. Она уже сообщила, что собирается перекрасить волосы в светлый свет и нарастить их, так как мечтает о каре.
Напомним, что с Иосифом Александра рассталась уже больше двух недель назад, и не собирается, если верить её словам, возвращаться к этому парню в любом случае. К слову, многие зрители считают, что именно для возобновления отношений с армянином хитрая брюнетка намерена поменять имидж.