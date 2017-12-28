Снимки Александры Черно без фотошопа отвратили зрителей

Фотографии сделали в тот момент, когда Черно боролась с Иосифом Оганесяном. Непонятно, правда, случилось это во время их очередной ссоры, или же молодые люди просто забавлялись. Зрителям не понравилось, что Александра совсем запустила своё тело.Пользователи социальных сетей сравнили Черно с "бесформенной массой". Впрочем, сама Александра давно уже говорит, что их мнение её мало волнует.Стоит отметить, что Черно, несмотря на свою отталкивающую фигуру, по-прежнему надеется найти мужчину своей мечты. Девушка даже устроила кастинг в Сети. Но и собой Александра тоже будет заниматься. Она уже сообщила, что собирается перекрасить волосы в светлый свет и нарастить их, так как мечтает о каре.Напомним, что с Иосифом Александра рассталась уже больше двух недель назад, и не собирается, если верить её словам, возвращаться к этому парню в любом случае. К слову, многие зрители считают, что именно для возобновления отношений с армянином хитрая брюнетка намерена поменять имидж.