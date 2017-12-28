Ученые: Праздники вызывают скорбь умерших умерших близких

По словам американских психологов 2017 год для многих людей принёс травмы вследствие потери близких. Войны, природные катаклизмы и террористические акты забрали много жизней. Люди, потерявшие друга либо родственника, могут в новогоднюю ночь впасть в депрессию, потому что рядом с ними отсутствуют их товарищи, друзья. Важно помнить, что жизнь продолжается.В случае появления грустных мыслей, которые связаны с утратой, следует вспомнить, что друзья, родственники расстроились бы, увидев своего близкого в депрессии. Существует ряд правил, которые помогают бороться с грустью. Главное сдерживать самого себя. Следует вспоминать хорошие вещи про близких. Нужно не злоупотреблять спиртным, усиливающим депрессию и переживания.