Робот позволит исключить ошибки при операциях на позвоночнике

Новая сенсорная технология, созданная швейцарскими специалистами, сделает хирургические операции более совершенными.Многие специалисты говорят о всеобщем старении населения и росте спинальных заболеваний. Одним из побочных эффектов является и то, что сейчас в мире проводится очень большое количество операций по ручной стабилизации позвоночника. Между тем, по статистике около 15% таких чрезвычайно сложных операций заканчиваются неудачей, поскольку медикам сложно самостоятельно закреплять пораженные позвонки особыми трансплантатами.Однако сейчас швейцарские ученые разработали роботизированную дрель с сенсорами, которая поможет исключить неверные попадания трансплантатами при операциях. Специальные датчики сканируют толщину костей и наличие нервов, а также в реальном времени подают хирургам данные, куда направлять инструменты. Создатели проекта уже назвали эту технологию будущим спинальной хирургии.