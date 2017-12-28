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Робот позволит исключить ошибки при операциях на позвоночнике
Новая сенсорная технология, созданная швейцарскими специалистами, сделает хирургические операции более совершенными.

Робот позволит исключить ошибки при операциях на позвоночнике


Многие специалисты говорят о всеобщем старении населения и росте спинальных заболеваний. Одним из побочных эффектов является и то, что сейчас в мире проводится очень большое количество операций по ручной стабилизации позвоночника. Между тем, по статистике около 15% таких чрезвычайно сложных операций заканчиваются неудачей, поскольку медикам сложно самостоятельно закреплять пораженные позвонки особыми трансплантатами.

Однако сейчас швейцарские ученые разработали роботизированную дрель с сенсорами, которая поможет исключить неверные попадания трансплантатами при операциях. Специальные датчики сканируют толщину костей и наличие нервов, а также в реальном времени подают хирургам данные, куда направлять инструменты. Создатели проекта уже назвали эту технологию будущим спинальной хирургии.
Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 03:23
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