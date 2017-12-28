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В Аргентине при взрыве зернового терминала погиб человек
При взрыве терминала по выгрузке зерна в Пуэрто Генерал Сан-Мартин в Аргентине погиб человек. Еще не менее двадцати получили различные травмы .
В Аргентине при взрыве зернового терминала погиб человек


На аргентинском предприятии, связанном с сельским хозяйством, грохнул взрыв. Эпицентром стал грузовой терминал, где шла выгрузка зерна. Предполагают, что сдетонировала зерновая пыль и потом вспыхнул огонь.

По сообщениям СМИ, один человек погиб, еще 20 - госпитализировано с травмами различной степени тяжести.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:08
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