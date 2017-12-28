В Аргентине при взрыве зернового терминала погиб человек

На аргентинском предприятии, связанном с сельским хозяйством, грохнул взрыв. Эпицентром стал грузовой терминал, где шла выгрузка зерна. Предполагают, что сдетонировала зерновая пыль и потом вспыхнул огонь.По сообщениям СМИ, один человек погиб, еще 20 - госпитализировано с травмами различной степени тяжести.