В Аргентине при взрыве зернового терминала погиб человек
При взрыве терминала по выгрузке зерна в Пуэрто Генерал Сан-Мартин в Аргентине погиб человек. Еще не менее двадцати получили различные травмы .
На аргентинском предприятии, связанном с сельским хозяйством, грохнул взрыв. Эпицентром стал грузовой терминал, где шла выгрузка зерна. Предполагают, что сдетонировала зерновая пыль и потом вспыхнул огонь.
По сообщениям СМИ, один человек погиб, еще 20 - госпитализировано с травмами различной степени тяжести.
На аргентинском предприятии, связанном с сельским хозяйством, грохнул взрыв. Эпицентром стал грузовой терминал, где шла выгрузка зерна. Предполагают, что сдетонировала зерновая пыль и потом вспыхнул огонь.
По сообщениям СМИ, один человек погиб, еще 20 - госпитализировано с травмами различной степени тяжести.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:08