Volvo свои электрокары будет оснащать двумя вариантами батарей

Новинка по габаритам схожа с Ford Focus и Volkswagen Golf. Во внешнем виде авто будут использовать ряд решений Volvo 40.2 Concept, премированного в мае прошлого года. Основой новой модели является шасси CMA, разработанное вместе со специалистами Geely. Данная платформа использовалась уже для создания кроссовера версии XC40. Архитектура позволяет устанавливать четырёхцилиндровые дизельные и бензиновые моторы, электрические и гибридные двигатели. Электромобиль на рынок выйдет с двумя комплектами аккумуляторных батарей разной ёмкости.Согласно предварительным сведениям, «зелёное» авто сможет на одном заряде преодолеть до 400 километров. Электрокар от Volvo, который выйдет в 2019 либо 2020 году, расценивается от 35 до 40 тысяч американских долларов.