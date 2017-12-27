Олег Газманов отжался на снегу в одном белье
В свои 66 лет Олег Газманов вызвал в интернете ажиотаж. Певец обнародовал в соцсети, как он отжимается на снегу в нижнем белье, чем продемонстрировал свою отличную спортивную форму.
Исполнитель песен продолжает радовать поклонников своей отличной физической формой. Размещаемые снимки, неизбежно вызывают восторг у его подписчиков. Газманов признается, что ему не понятно, почему одни фото собирают тысячи «лайков», при этом другие снимки остаются без внимания поклонников. Певец признал, что соцсети – это часть его жизни.
Исполнитель песен поведал, что недавно он обнародовал лирический пост, который фолловерами не был оценен. В данное время он размышляет - почему. Однако, видеоролик, на котором артист отжимается на снегу, при этом одет в одно нижнее белье, вызвало у поклонников появление настоящего ажиотажа. Фанаты в восторге от физической формы своего кумира и желают певцу самого лучшего.
Исполнитель песен продолжает радовать поклонников своей отличной физической формой. Размещаемые снимки, неизбежно вызывают восторг у его подписчиков. Газманов признается, что ему не понятно, почему одни фото собирают тысячи «лайков», при этом другие снимки остаются без внимания поклонников. Певец признал, что соцсети – это часть его жизни.
Исполнитель песен поведал, что недавно он обнародовал лирический пост, который фолловерами не был оценен. В данное время он размышляет - почему. Однако, видеоролик, на котором артист отжимается на снегу, при этом одет в одно нижнее белье, вызвало у поклонников появление настоящего ажиотажа. Фанаты в восторге от физической формы своего кумира и желают певцу самого лучшего.